Ташуев объяснил уход Сперцяна в «Аль‑Ахли»

Российский футбольный тренер Сергей Ташуев в разговоре с «Матч ТВ» объяснил возможный уход полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Аль‑Ахли».

© Матч ТВ

Ранее СМИ сообщили, что Сперцян переходит в «Аль‑Ахли», где его зарплата составит 6 млн евро в год.

— О чем тут говорить, тут первично стоит финансовая составляющая. Конечно, лучше играть в серьезном клубе Европы, чем в Саудовской Аравии. Но раз оттуда нет предложений, то что делать? В саудовской лиге тоже футбол развивается, много звезд. Есть и другая сторона — там поиграть, заработать и оттуда уехать в Европу. Возможно, такая и схема у него, хочет перезарядиться и уйти в хороший клуб, имея финансовую базу. Это достаточно логично, — сказал Ташуев «Матч ТВ».

Сперцян — воспитанник и капитан «Краснодара». За клуб 26‑летний хавбек провел 185 матчей, забил 58 мячей и отдал 44 голевые передачи. В сезоне‑2024/25 Сперцян стал чемпионом России.

«Аль‑Ахли» в минувшем сезоне занял третье место в чемпионате Саудовской Аравии.