Ташуев объяснил уход Сперцяна в «Аль‑Ахли»: «Хочет перезарядиться в Саудовской Аравии и уйти в хороший клуб, имея финансовую базу»
Российский футбольный тренер Сергей Ташуев в разговоре с «Матч ТВ» объяснил возможный уход полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Аль‑Ахли».
Ранее СМИ сообщили, что Сперцян переходит в «Аль‑Ахли», где его зарплата составит 6 млн евро в год.
— О чем тут говорить, тут первично стоит финансовая составляющая. Конечно, лучше играть в серьезном клубе Европы, чем в Саудовской Аравии. Но раз оттуда нет предложений, то что делать? В саудовской лиге тоже футбол развивается, много звезд. Есть и другая сторона — там поиграть, заработать и оттуда уехать в Европу. Возможно, такая и схема у него, хочет перезарядиться и уйти в хороший клуб, имея финансовую базу. Это достаточно логично, — сказал Ташуев «Матч ТВ».
Сперцян — воспитанник и капитан «Краснодара». За клуб 26‑летний хавбек провел 185 матчей, забил 58 мячей и отдал 44 голевые передачи. В сезоне‑2024/25 Сперцян стал чемпионом России.
«Аль‑Ахли» в минувшем сезоне занял третье место в чемпионате Саудовской Аравии.
Ташуев объяснил уход Сперцяна в «Аль‑Ахли»: «Хочет перезарядиться в Саудовской Аравии и уйти в хороший клуб, имея финансовую базу»
Гришин: «Сборная Кабо‑Верде — сенсация ЧМ, но игра с аргентинцами будет для них последней на этом турнире»
Булыкин: «ДР Конго — серьезная команда, Узбекистану будет очень тяжело»
Нагельсманн почти не общается с футболистами Германии вне тренировок. Игроки обеспокоены, что тренер «держит их в неизвестности» перед матчами (Bild)
Объявившему об отставке Хон Мен Бо угрожают убийством. 160 сотрудников обеспечат безопасность сборной Южной Кореи после возвращения с ЧМ-2026
Мэтт Дэймон пошутил, что в его семье Месси важнее, чем он. Супруга актера – аргентинка