Выяснилось, почему Холанд не хочет переходить в «Реал»

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не заинтересован в переходе в мадридский «Реал», сообщает El Nacional.

По данным источника, после ухода главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы футболист готов рассмотреть вариант с трансфером в другой клуб. Однако футболист не хочет переходить в команду «сливочных», так как там играют Килиан Мбаппе и Винисиус. Холанд не хочет делить раздевалку с этими двумя звёздами.

В минувшем сезоне Эрлинг Холанд провёл 52 матча во всех турнирах, забил 38 мячей и сделал девять результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.