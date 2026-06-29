Пополитов раскрыл детали своего перехода в ЦСКА

Футболист ПФК ЦСКА Глеб Пополитов, который на правах аренды выступает за «Пари Нижний Новгород», рассказал детали своего перехода в московский клуб. Он перебрался в стан армейцев из «Чайки».

«Переход в ЦСКА случился спонтанно. Позвонили и сказали: «Едешь». Это был день игры в Первой лиге, поэтому был немного шокирован. Но, конечно, в игре с «Ротором» об этом не думал. А после матча сразу собрал вещи и поехал на машине в Москву. Потом вернулся ещё на одну игру ФНЛ, после чего подписал контракт с ЦСКА. Было очень тяжёлое время в физическом и психологическом плане. Даже времени на передышку не было», – сказал Пополитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.