«Был шокирован». Глеб Пополитов раскрыл детали своего перехода в ЦСКА
Футболист ПФК ЦСКА Глеб Пополитов, который на правах аренды выступает за «Пари Нижний Новгород», рассказал детали своего перехода в московский клуб. Он перебрался в стан армейцев из «Чайки».
«Переход в ЦСКА случился спонтанно. Позвонили и сказали: «Едешь». Это был день игры в Первой лиге, поэтому был немного шокирован. Но, конечно, в игре с «Ротором» об этом не думал. А после матча сразу собрал вещи и поехал на машине в Москву. Потом вернулся ещё на одну игру ФНЛ, после чего подписал контракт с ЦСКА. Было очень тяжёлое время в физическом и психологическом плане. Даже времени на передышку не было», – сказал Пополитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
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