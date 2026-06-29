Роналдо извинился за свою прическу на ЧМ-2002

Роналдо: хотел бы извиниться перед всеми родителями за свою прическу из 2002 года
Бывший бразильский форвард Роналдо в интервью изданию L'Equipe во время чемпионата мира — 2026 высказался о своей стрижке на ЧМ-2002 в Южной Корее и Японии, когда он оставил только челку, сбрив остальные волосы.
«Прежде всего, я хотел бы воспользоваться возможностью и извиниться перед всеми родителями за свою прическу 2002 года. Тогда я столкнулся с травмой колена, и только новая подготовка, сочетающая физическую и психологическую работу, могла привести меня туда, где я хотел оказаться», — приводит слова Роналдо издание Mundo Deportivo со ссылкой на интервью L'Equipe.
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости
Экономист, предсказавший трех чемпионов мира подряд, объяснил, почему верит в Нидерланды: «Им не хватало удачи. Теперь она появится»
Оуэн расстроен из-за перехода Кейна в «Баварию»: «Харри лучше Бундеслиги – там все очень заурядно. Победы в немецкой лиге не определят его величие»
Нагельсманн почти не общается с футболистами Германии вне тренировок. Игроки обеспокоены, что тренер «держит их в неизвестности» перед матчами (Bild)