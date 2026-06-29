Мареска прокомментировал свое назначение в «Манчестер Сити»

Итальянский специалист Энцо Мареска высказался о назначении на должность главного тренера «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» — это клуб, который я очень хорошо знаю. Возможность возглавить эту команду — невероятный шанс для меня… «Сити» — исключительно грамотно управляемый футбольный клуб. Всё, что здесь делают, — инновационно, тщательно продумано и имеет чёткую цель», — приводит слова тренера журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

Энцо Мареска официально возглавил «Манчестер Сити» в понедельник, 29 июня. Специалист сменил на должности Хосепа Гвардиолу, который руководил клубом в течение 10 лет. В 2022-2023 годах Мареска работал в «Сити» в качестве ассистента главного тренера.