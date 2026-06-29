В «Сочи» прокомментировали слухи об интересе ЦСКА к вратарю клуба

Генеральный директор «Сочи» Сергей Новиков заявил, что не знает об интересе московского ЦСКА к вратарю команды Александру Дёгтеву.

— ЦСКА и ещё один московский клуб интересуется вашим вратарём Дёгтевым?

— У меня нет такой информации.

— Рассматриваете его возможный уход из «Сочи» с учётом интереса других клубов?

— Нет.

— Планируете, чтобы он остался в команде на следующий сезон ФНЛ?

— Конечно, — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

21-летний Дёгтев является воспитанником «Зенита», в структуре «Сочи» оказался в 2023 году. В минувшем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России в 20 матчах пропустил 40 мячей и трижды сыграл «на ноль». «Сочи» по итогам сезона вылетел из РПЛ.