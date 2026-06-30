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«МЮ» открыт к возвращению Рэшфорда. Форвард готов начать предсезонку с Кэрриком

Sports.ruиещё 1

«Манчестер Юнайтед» открыт к возвращению форварда Маркуса Рэшфорда.

«Манчестер Юнайтед» открыт к возвращению нападающего Рэшфорда
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Манкунианцы находятся в контакте с окружением 28-летнего футболиста.

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Клуб открыт к тому, чтобы нападающий потренировался с командой перед новым сезоном. Сам же Рэшфорд готов начать предсезонку под руководством Майкла Кэррика.

На данный момент нет гарантий, что Рэшфорд останется в «Манчестер Юнайтед» с учетом возможных предложений, но это важный шаг к восстановлению доверия.

Прошлый сезон футболист провел в аренде в «Барселоне».

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