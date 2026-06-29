$77.7588.65

Легенда "МЮ" Форлан посоветовал Роналду сменить позицию на поле

Газета.Ru

Бывший нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Диего Форлан посоветовал португальцу Криштиану Роналду сменить позицию на футбольном поле, передает ESPN.

Легенда «Манчестер Юнайтед» назвал главную проблему Роналду
© Газета.Ru
«Проблема в том, что Криштиану играет в центре нападения, это его стихия. Если бы он немного сместился на фланг, другие игроки могли бы прорваться и он мог бы создать момент. Именно здесь Португалия допускает ошибки», — сказал Форлан.
ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

3 июля Португалия сыграет с Хорватией в 1/16 финала чемпионата мира.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Спортс: главные новости