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«Ростов» и бразилец Ногейра из «Сабаха» подписали контракт на 2 года («РБ Спорт»)

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Бразильский защитник Игор Ногейра стал игроком «Ростова».

«Ростов» подписал контракт с бразильцем из «Сабаха»
© Sports.ru

Как сообщает «РБ Спорт», 31-летний защитник подписал 2-летний контракт с ростовчанами.

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Футболист перешел в качестве свободного агента. Его прошлым клубом был «Сабах» из Азербайджана. Ранее он выступал за бразильские и португальские клубы.

Отмечается также, что 21-летний египетский защитник Эяд Аль-Аскалани может быть отдан в аренду.

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