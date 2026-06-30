«Ростов» подписал контракт с бразильцем из «Сабаха»

Бразильский защитник Игор Ногейра стал игроком «Ростова».
Как сообщает «РБ Спорт», 31-летний защитник подписал 2-летний контракт с ростовчанами.
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Футболист перешел в качестве свободного агента. Его прошлым клубом был «Сабах» из Азербайджана. Ранее он выступал за бразильские и португальские клубы.
Отмечается также, что 21-летний египетский защитник Эяд Аль-Аскалани может быть отдан в аренду.
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