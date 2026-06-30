«Динамо» Мх может подписать футболиста, играющего на ЧМ

Газизов: допускаю, что мы подпишем футболиста, играющего на этом ЧМ
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов в беседе с Rusfootball.info рассказал, что дагестанский клуб могут пополнить игроки, в данный момент выступающие на чемпионате мира.
- Допускаю, что кто-то из футболистов, играющих на этом чемпионате мира может пополнить нашу команду. Такая вероятность есть, но все должно сложиться: наш интерес и желание самого футболиста. Нам интересны игроки, прежде всего, восточных команд. Им проще будет адаптироваться у нас, в нашем регионе, - сказал Газизов.
По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги махачкалинское "Динамо" заняло 14-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков в 30 матчах.
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