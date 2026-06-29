Педро Мартинес близок к назначению главным тренером «Реала»
Главный тренер «Валенсии» Педро Мартинес близок к назначению в мадридский «Реал», где должен сменить Серджо Скариоло. Об этом сообщает Marca.
Мадридский клуб готов выплатить «Валенсии» компенсацию в размере 1 миллиона евро, чтобы досрочно выкупить контракт 65-летнего специалиста, а также предложить ему трехлетнее соглашение.
Минувший сезон стал одним из самых успешных в карьере Мартинеса. Под его руководством «Валенсия» впервые в своей истории вышла в «Финал четырех» Евролиги, а также выиграла Суперкубок Испании и чемпионат страны.
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