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«Зенит» отправляет в аренду двух легионеров

Спорт уик-энд

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался о перспективах в клубе из Санкт-Петербурга футболистов Эдуардо Ду Кейроса (на снимке) и Роберта Ренана.

«Зенит» отправляет в аренду двух игроков
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«По регламенту 12 игроков может быть в заявке. Сейчас мы укладываемся. Ду Кейросу и Ренану будем искать новые команды», — передаёт слова Зырянова «Чемпионат».
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Ду Кейрос провёл прошлый сезон в аренде в «Оренбурге», а Ренан – в «Васко да Гама».

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