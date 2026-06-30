«Зенит» отправляет в аренду двух игроков

«Зенит» отправляет в аренду двух легионеров
Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался о перспективах в клубе из Санкт-Петербурга футболистов Эдуардо Ду Кейроса (на снимке) и Роберта Ренана.
«По регламенту 12 игроков может быть в заявке. Сейчас мы укладываемся. Ду Кейросу и Ренану будем искать новые команды», — передаёт слова Зырянова «Чемпионат».
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Ду Кейрос провёл прошлый сезон в аренде в «Оренбурге», а Ренан – в «Васко да Гама».
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