Выяснилось, будет ли "Зенит" искать еще нападающих

"Зенит" будет искать еще форвардов, несмотря на приобретение Аугусто
Председатель правления "Зенита" Константин Зырянов ответил, будет ли клуб искать еще нападающих.
По словам Зырянова, "Зенит" не закрыл позицию форварда.
- Позиция форварда закрыта? Нет. Будем искать ещё что-то, - приводит слова Зырянова "Чемпионат".
Вчера, 29 июня, петербургский "Зенит" объявил о переходе нападающего Фелипе Аугусто из турецкого "Трабзонспора". Форвард подписал контракт с петербуржцами на четыре года с возможностью продления на один сезон.
Напомним, что по итогам минувшего сезона команда Сергея Семака в седьмой раз за последние восемь лет стала чемпионом России.
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