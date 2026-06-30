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"Зенит" будет искать еще форвардов, несмотря на приобретение Аугусто

Rusfootball

Председатель правления "Зенита" Константин Зырянов ответил, будет ли клуб искать еще нападающих.

Выяснилось, будет ли "Зенит" искать еще нападающих
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По словам Зырянова, "Зенит" не закрыл позицию форварда.

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- Позиция форварда закрыта? Нет. Будем искать ещё что-то, - приводит слова Зырянова "Чемпионат".

Вчера, 29 июня, петербургский "Зенит" объявил о переходе нападающего Фелипе Аугусто из турецкого "Трабзонспора". Форвард подписал контракт с петербуржцами на четыре года с возможностью продления на один сезон.

Напомним, что по итогам минувшего сезона команда Сергея Семака в седьмой раз за последние восемь лет стала чемпионом России.

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