Выяснилось, будут ли в России наказывать футболистов, прикрывающих рот

В России будут применять не все новые правила, действующие на чемпионате мира.

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Так, в РПЛ не будет запрещено прикрывать рот рукой или футболкой, пишет «Спорт-Экспресс». Это нововведение не будет применяться в турнирах под эгидой РФС «в связи с возможностью неоднозначного толкования и спорных ситуаций», следует из письма председателя судейского комитета РФС Павла Каманцева, направленном в РПЛ, ФНЛ, департамент организации и проведения соревнований РФС и академию РФС.

При этом лига примет правило, согласно которому игроки будут удаляться за демонстративный уход с поля. Официальным лицам команд, подстрекающим к таким действиям в знак протеста против решения арбитра, тоже будут показываться красные карточки.