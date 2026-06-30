Кокорин поделился планами на будущее

Кокорин ответил на вопрос о своем будущем
Бывший нападающий "Ариса" Александр Кокорин рассказал о планах на жизнь по окончании карьеры.
"Пока не думал о том, чем буду заниматься после завершения карьеры. Сейчас я в отпуске. Хожу, вижусь со старыми друзьями, с кем по пять лет не встречался", - цитирует Кокорина "СЭ".
Этим летом Александр Кокорин покинул "Арис", за который выступал с 2022 года, и стал свободным агентом. В качестве претендентов на 35-летнего российского нападающего назывались ряд клубов РПЛ. Тransfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость форварда в 350 тысяч евро.
Президент Узбекистана об игре сборной на ЧМ: «Предъявлять необоснованные претензии футболистам, защищавшим честь родины, – не в характере нашего народа. Сейчас особенно важно их поддержать»
Некоторые игроки сборной Германии отказывались бить 6-й пенальти в серии с Парагваем. Та пришлось исполнять 11-метровый впервые в карьере (Bild)
Касильяс о паузах на водопой: «Не кажется ли вам, что разделить игру на 4 периода по 25 минут было бы хорошей идеей? Оставлю это вам на размышление»