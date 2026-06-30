Кокорин поделился планами на будущее

Бывший нападающий "Ариса" Александр Кокорин рассказал о планах на жизнь по окончании карьеры.

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"Пока не думал о том, чем буду заниматься после завершения карьеры. Сейчас я в отпуске. Хожу, вижусь со старыми друзьями, с кем по пять лет не встречался", - цитирует Кокорина "СЭ".

Этим летом Александр Кокорин покинул "Арис", за который выступал с 2022 года, и стал свободным агентом. В качестве претендентов на 35-летнего российского нападающего назывались ряд клубов РПЛ. Тransfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость форварда в 350 тысяч евро.