Выяснилось, сколько «Барселона» может предложить «Атлетико» за Альвареса

«Барселона» сделает новое предложение по Хулиану Альваресу.

© Sports.ru

Каталонский клуб может предложить около 130 миллионов евро за нападающего «Атлетико», пишет The Athletic. Вероятно, «блауграна» сделает этот шаг после завершения чемпионата мира.

В «Барселоне» признают, что отношения с мадридцами в последние несколько недель были напряженными, но надеются, что «Атлетико» согласится провести переговоры в ближайшее время.

Также отмечается, что «Барса» недавно связывалась с окружением форварда «Баварии» Харри Кейна – по словам источников, контакты носили ознакомительный характер. Английский футболист не заинтересован в уходе из мюнхенского клуба – ожидается, что он продлит контракт.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» отказался продавать Альвареса «Барселоне» примерно за 100 миллионов евро.