Выяснилось, сколько «Барселона» может предложить «Атлетико» за Альвареса

«Барса» может предложить «Атлетико» 130 млн евро за Альвареса после ЧМ. Кейну не интересен переход в «блауграну» из «Баварии»
«Барселона» сделает новое предложение по Хулиану Альваресу.
Каталонский клуб может предложить около 130 миллионов евро за нападающего «Атлетико», пишет The Athletic. Вероятно, «блауграна» сделает этот шаг после завершения чемпионата мира.
В «Барселоне» признают, что отношения с мадридцами в последние несколько недель были напряженными, но надеются, что «Атлетико» согласится провести переговоры в ближайшее время.
Также отмечается, что «Барса» недавно связывалась с окружением форварда «Баварии» Харри Кейна – по словам источников, контакты носили ознакомительный характер. Английский футболист не заинтересован в уходе из мюнхенского клуба – ожидается, что он продлит контракт.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» отказался продавать Альвареса «Барселоне» примерно за 100 миллионов евро.
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