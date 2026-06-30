Кокорин вступился за «Зенит»

Экс-форвард "Зенита" Александр Кокорин отреагировал на оскорбительную кричалку в адрес петербургского клуба.

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"Зенит" не любят в России? Это везде так — чемпионов не любят. Кричалка про "позор российского футбола" — это неправда. Какой "Зенит" "позор"? Это единственный клуб России, который всегда зарабатывал нам очки, играя в еврокубках. "Зенит" не может быть позором", - сказал Кокорин.

Александр Кокорин защищал цвета петербургского клуба с 2016 по 2020 год. В составе сине-бело-голубых нападающий провел 92 матча во всех турнирах, включая Лигу чемпионов, в которых записал на свой счет 34 забитых мяча и 12 результативных передач на партнеров.

Напомним, после ухода из "Зенита" Кокорин выступал за московский "Спартак", итальянскую "Фиорентину" и кипрский "Арис".