"Сочи" обыграл "СКА-Хабаровск"

"Сочи" одержал уверенную победу в товарищеской игре.

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Завершился контрольный матч между "Сочи" и "СКА-Хабаровск", который проходил сегодня, 30 июня, в рамках летних сборов. Игра завершилась уверенной победой сочинской команды со счетом 4:2. Забитыми голами в составе "барсов" отметились нападающий Павел Мелешин, защитник Кирилл Заика и хавбек Станислав Топинка. Также один мяч записан в протоколе встречи как автогол.

Напомним, заключительный этап подготовки к старту нового сезона "Сочи" проводит в Москве. В эту пятницу, 3 июля, команда вернется в Сочи и продолжит подготовку к старту чемпионата. Первый тур нового сезона запланирован на 11 июля.