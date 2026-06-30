"Сочи" обыграл "СКА-Хабаровск"

"Сочи" переиграл в контрольном матче "СКА-Хабаровск"
"Сочи" одержал уверенную победу в товарищеской игре.
Завершился контрольный матч между "Сочи" и "СКА-Хабаровск", который проходил сегодня, 30 июня, в рамках летних сборов. Игра завершилась уверенной победой сочинской команды со счетом 4:2. Забитыми голами в составе "барсов" отметились нападающий Павел Мелешин, защитник Кирилл Заика и хавбек Станислав Топинка. Также один мяч записан в протоколе встречи как автогол.
Напомним, заключительный этап подготовки к старту нового сезона "Сочи" проводит в Москве. В эту пятницу, 3 июля, команда вернется в Сочи и продолжит подготовку к старту чемпионата. Первый тур нового сезона запланирован на 11 июля.
Президент Узбекистана об игре сборной на ЧМ: «Предъявлять необоснованные претензии футболистам, защищавшим честь родины, – не в характере нашего народа. Сейчас особенно важно их поддержать»
Некоторые игроки сборной Германии отказывались бить 6-й пенальти в серии с Парагваем. Та пришлось исполнять 11-метровый впервые в карьере (Bild)
Касильяс о паузах на водопой: «Не кажется ли вам, что разделить игру на 4 периода по 25 минут было бы хорошей идеей? Оставлю это вам на размышление»