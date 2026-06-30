Экс-вратарь «Реала» предложил разделить футбольные матчи на 4 периода

Бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс предложил поразмышлять о том, не стоит ли разделить футбольные матчи на 4 периода.

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На чемпионате мира-2026 команды делают трехминутные паузы на водопой в середине каждого тайма.