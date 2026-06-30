Экс-вратарь «Реала» предложил разделить футбольные матчи на 4 периода

Касильяс о паузах на водопой: «Не кажется ли вам, что разделить игру на 4 периода по 25 минут было бы хорошей идеей? Оставлю это вам на размышление»
Бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс предложил поразмышлять о том, не стоит ли разделить футбольные матчи на 4 периода.
На чемпионате мира-2026 команды делают трехминутные паузы на водопой в середине каждого тайма.
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«Учитывая, что перерывы на водопой во время матчей становятся привычными, не кажется ли вам, что разделить игру на 4 периода по 25 минут было бы хорошей идеей для футбольных встреч? Оставлю это вам на размышление», – написал Касильяс.
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Касильяс о паузах на водопой: «Не кажется ли вам, что разделить игру на 4 периода по 25 минут было бы хорошей идеей? Оставлю это вам на размышление»