«Спартак» сделал предложение по воспитаннику «Зенита» — источник
21-летний вратарь «Сочи» Александр Дёгтев, который является воспитанником «Зенита», может продолжить профессиональную карьеру в «Спартаке». Красно-белые предлагают за молодого голкипера € 1 млн, информирует интернет-портал Metaratings.
Согласно сведениям источника, «Сочи» пока не принял окончательного решения по будущему голкипера. Южный клуб рассматривает вариант отказа «Спартаку», чтобы оставить Дёгтева в своём составе на следующий сезон.
Ранее СМИ также сообщали об интересе к Дёгтеву со стороны ЦСКА, который якобы готов предложить за вратаря 80 млн рублей. За основную команду «Сочи» Александр выступает с 2024 года.
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