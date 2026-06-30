Глушаков планирует сыграть за клуб Басты

Экс-полузащитник сборной России и «Спартака» Денис Глушаков готов сыграть за СКА рэпера Басты в Fonbet Кубке России.

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«Возможно, восстановлюсь к Кубку России, пока идет реабилитация, каждый день тренируюсь. Главное – вылечиться полностью, не усугубить травму, так, конечно, хотелось бы. Матч через месяц, может быть, начну уже к общей группе подходить. Да, есть такая вероятность, что сыграю, восстанавливаюсь. Вообще это хорошее достижение – участие в Кубке России. Будем все силы прикладывать, чтобы пройти как можно дальше. Что касается финала Медиалиги, то не успею восстановиться, но тоже хорошая история, осталась финишная прямая. Приеду поддержать, конечно», – сказал Глушаков.

Напомним, СКА впервые в истории пробился в финал WINLINE Медиалиги, обыграв в полуфинале по сумме двух матчей «Амкал» (1:3, 2:0, 4:2 Б). Участие в финале МФЛ гарантирует армейцам путевку в Кубок России. Они не играли в этом турнире с 2023 года.

СКА сыграет против «Зенит» Пенза в первом раунде Пути регионов Кубка России. Матч пройдет с 28 по 30 июля.

СКА тренирует Андрей Каряка. За клуб выступают среди прочих Кирилл Набабкин и Владимир Писарский.