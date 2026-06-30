«Спартак» объявил об уходе нападающего

Московский «Спартак» на официальном сайте объявил об уходе 35-летнего нападающего Антона Заболотного. Игрок покидает клуб по истечении срока контракта. Стороны приняли решение не продлевать сотрудничество.

«Благодарим Антона за время, проведённое в клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба красно-белых.

За «Спартак» Заболотный выступал с лета 2025 года. В составе красно-белых Антон провёл 15 матчей (восемь в чемпионате страны и семь — в Кубке России). Прежде форвард играл за «Зенит», ЦСКА и некоторые другие российские команды.

Ранее весной в анализах Заболотного обнаружили допинг, который, по данным СМИ, попал в организм спортсмена по случайному стечению обстоятельств. Форварда сначала отстранили от деятельности, связанной со спортом, но с 30 апреля санкции были отменены. РУСАДА разрешило нападающему участвовать в тренировках и соревнованиях.