«Урал» рассматривает экс-звезду Медиалиги Скоропупа в качестве игрока основы. У 23-летнего хавбека 3+3 по «гол+пас» за 10 матчей в «Урале-2»
«Урал» рассматривает экс-хавбека 2Drots и ФК «10» Илью Скоропупова в качестве игрока основы.
По информации журналиста Ивана Карпова, 23-летний полузащитник хорошо проявляет себя на сборе «Урала» при новом главном тренере Сергее Юране. В клубе считают, что Скоропупов заслужил шанс проявить себя в основной команде.
Напомним, в январе 2026-го Скоропупов перешел из ФК «10» Азамата Мусагалиева в «Урал-2», выступающий во Второй лиге Б. Это первая команда полузащитника в профессиональном футболе. Хавбек набрал 3+3 по системе «гол+пас» за 10 матчей.
В июне Скоропупов подписал контракт с основной командой «Урала». По информации журналиста, контракт рассчитан на 2 года с зарплатой 500 тысяч рублей.
Ранее полузащитник выступал за медиакоманды Basement, «Матч ТВ», «Титан», 2Drots и ФК «10».
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