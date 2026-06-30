«Урал» рассматривает экс-звезду Медиалиги

«Урал» рассматривает экс-хавбека 2Drots и ФК «10» Илью Скоропупова в качестве игрока основы.

© Sports.ru

По информации журналиста Ивана Карпова, 23-летний полузащитник хорошо проявляет себя на сборе «Урала» при новом главном тренере Сергее Юране. В клубе считают, что Скоропупов заслужил шанс проявить себя в основной команде.

Напомним, в январе 2026-го Скоропупов перешел из ФК «10» Азамата Мусагалиева в «Урал-2», выступающий во Второй лиге Б. Это первая команда полузащитника в профессиональном футболе. Хавбек набрал 3+3 по системе «гол+пас» за 10 матчей.

В июне Скоропупов подписал контракт с основной командой «Урала». По информации журналиста, контракт рассчитан на 2 года с зарплатой 500 тысяч рублей.

Ранее полузащитник выступал за медиакоманды Basement, «Матч ТВ», «Титан», 2Drots и ФК «10».