Назван лучший арбитр России

Лучшим арбитром сезона-2025/2026 в России стал Кирилл Левников. Он возглавил рейтинг судей, представленный Российским футбольным союзом (РФС).

В список попали арбитры, которые работали в прошедшем сезоне на матчах Российской Премьер-Лиги, Кубка России и переходных матчах.

Кирилл Левников становится лучшим второй год подряд. В сезоне-2025/2026 он отработал 20 матчей, 4 из которых признаны сложными. А итоговый рейтинг судьи составил 6,691.

В топ-10 рейтинга арбитров также вошли Инал Танашев, Артём Чистяков, Сергей Карасёв, Рафаэль Шафеев, Евгений Буланов, Антон Фролов, Иван Абросимов, Алексей Сухой и Андрей Прокопов.

Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 24-27 июля. Перед этим состоится матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».