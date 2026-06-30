Назван лучший арбитр России

Левников стал лучшим арбитром России в сезоне-2025/2026
Лучшим арбитром сезона-2025/2026 в России стал Кирилл Левников. Он возглавил рейтинг судей, представленный Российским футбольным союзом (РФС).
В список попали арбитры, которые работали в прошедшем сезоне на матчах Российской Премьер-Лиги, Кубка России и переходных матчах.
Кирилл Левников становится лучшим второй год подряд. В сезоне-2025/2026 он отработал 20 матчей, 4 из которых признаны сложными. А итоговый рейтинг судьи составил 6,691.
В топ-10 рейтинга арбитров также вошли Инал Танашев, Артём Чистяков, Сергей Карасёв, Рафаэль Шафеев, Евгений Буланов, Антон Фролов, Иван Абросимов, Алексей Сухой и Андрей Прокопов.
Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 24-27 июля. Перед этим состоится матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».
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