«Милан» объявил о приобретении нападающего Гонсалу Рамуша
Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш перешёл из «Пари Сен-Жермен» в «Милан». Об этом сообщается на официальном сайте «россонери».
Футболист подписал с итальянским клубом трудовой договор, срок действия которого рассчитан до лета 2031 года.
В прошедшем клубном сезоне Гонсалу Рамуш принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.
По итогам сезона-2025/2026 «Милан» занял пятое место в турнирной таблице Серии А.
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