Защитник «Монако» перешел в «Аякс»

Защитник Кайо Энрике перешёл из «Монако» в «Аякс»
Амстердамский «Аякс» на официальном сайте объявил о переходе бразильского защитника Кайо Энрике из «Монако».
Футболист подписал с нидерландским клубом контракт, который рассчитан до лета 2030 года.
В прошедшем сезоне Кайо Энрике принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн. На протяжении карьеры бразилец также выступал за «Атлетико», «Гремио», «Флуминенсе» и другие команды.
По итогам прошлого сезона «Аякс» занял пятое место в турнирной таблице Эредивизии.
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