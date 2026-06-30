«Тоттенхэм» продлил контракт с Кински

«Тоттенхэм» объявил о подписании нового контракта с 23-летним вратарём Антонином Кински. Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте.

«Очень счастлив и чувствую доверие клуба. Когда я приехал сюда 18 месяцев назад, рассчитывал бороться за место в команде, чтобы надевать эту футболку каждую неделю. Это был большой путь, уже целая история, с нетерпением предвкушаю, что ждёт меня впереди в ближайшие месяцы и годы. Все в клубе чувствуют, что мы можем провести успешный сезон, хочу внести свой вклад в это. Мы хотим дать болельщикам то, чего они хотят и чего заслуживает наш клуб», — приводит слова Кински пресс-служба «Тоттенхэма».

Напомним, в январе 2025 года Кински перешел в лондонский клуб из пражской «Славии».

В минувшем сезоне Кински провёл 10 матчей за «шпрот», три из которых отыграл всухую. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.