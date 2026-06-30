Талалаев пригласил Смолова в "Балтику": я тебе рекомендую подумать
Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев обратился к Федору Смолову.
Российский специалист заявил, что Федор Смолов рано закончил профессиональную карьеру.
По итогам сезона-2024/2025 Федор Смолов суммарно провел 817 минут в 24 матчах за "Краснодар", забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.
В августе 2025 года форвард был включен в заявку медийного клуба Broke Boys в Кубке России. На счету игрока 3 матча, 2 гола и 1 голевая передача.
По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги калининградская "Балтика" заняла шестое место в турнирной таблице, набрав 46 очков.
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