«Спартак» вновь интересуется игроком «Торино»

«Спартак» вновь интересуется Иличем из «Торино», его готовы продать за € 7 млн — источник
Московский «Спартак» вновь заинтересован в полузащитника «Торино» Ивана Илича. Как сообщает издание Cuore Toro, серб исключён из проекта нового главного тренера туринце Иньяцио Абате из-за несоответствия требованиям его футбола.
По данным источника, красно-белые не теряли контакта с окружением футболиста после неудачной попытки его подписания в январе 2025-го. Тогда москвичи готовы были заплатить за Илича € 20 млн. Сообщается, что ситуация изменилась из-за истекающего летом 2027-го контракта. Теперь «Торино» рассчитывает получить € 7 млн.
Также за счёт продажи Илича «Торино» рассчитывает выручить средства на новые приобретения. В минувшем розыгрыше Серии А принял участие лишь в восьми встречах и не отметился результативными действиями.
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