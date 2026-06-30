«Монако» выкупил Фати у «Барсы», контракт – до 2030 года

Ранее сообщалось, что сумма сделки составила 11 миллионов евро.
«Барселона» и «Монако» достигли соглашения о полноценном трансфере Ансу Фати», – информирует пресс-служба каталонского клуба.
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В прошлом сезоне 23-летний футболист выступал за «Монако» на правах аренды. В 25 матчах Лиги 1 на его счету 11 голов.
«Испанский нападающий, который прошлым летом перебрался в клуб княжества на правах аренды из «Барселоны», теперь официально стал игроком «Монако». Стороны подписали контракт сроком на четыре сезона – до 2030 года. Добро пожаловать, Ансу!» – говорится в заявлении «Монако».
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