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«Монако» выкупил Фати у «Барсы», контракт – до 2030 года

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Ранее сообщалось, что сумма сделки составила 11 миллионов евро. 

«Монако» выкупил Фати у «Барсы», контракт – до 2030 года
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«Барселона» и «Монако» достигли соглашения о полноценном трансфере Ансу Фати», – информирует пресс-служба каталонского клуба. 

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В прошлом сезоне 23-летний футболист выступал за «Монако» на правах аренды. В 25 матчах Лиги 1 на его счету 11 голов.

«Испанский нападающий, который прошлым летом перебрался в клуб княжества на правах аренды из «Барселоны», теперь официально стал игроком «Монако». Стороны подписали контракт сроком на четыре сезона – до 2030 года. Добро пожаловать, Ансу!» – говорится в заявлении «Монако».
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