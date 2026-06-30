Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался перед матчем 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Норвегии сыграет с Кот-д'Ивуаром.

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— Я за то, чтобы Кот-д'Ивуар выиграл. Считаю, что норвежцы украли у нас хороший матч.

— Франция – Норвегия? — Да. Плюс к этому у них там были заявления, что они готовятся к Кот-д'Ивуару, — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

По итогам группового этапа сборная Норвегии набрала шесть очков и заняла второе место в квартете I. Национальная команда Кот-д'Ивуара также заработала шесть очков и расположилась на второй строчке в группе Е.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).