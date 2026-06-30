«Наполи» объявил об уходе из клуба защитника Жуана Жесуса
Итальянский клуб «Наполи» на официальном сайте объявил об уходе из клуба 35-летнего бразильского защитника Жуана Жесуса.
«Футбольный клуб «Наполи» благодарит и прощается с Жуаном Жесусом, чей контракт с клубом подходит к концу.
Жуан, присоединившийся к «адзурри» в августе 2021 года, провёл за «Наполи» 130 матчей, забив пять голов. Он внёс свой вклад в два чемпионских титула и завоевание Суперкубка Италии 22 декабря прошлого года.
Мы выражаем искреннюю благодарность Жуану Жесусу за профессионализм, преданность и самоотверженность клубу, которые он демонстрировал на протяжении всего своего пребывания в Неаполе.
Клуб желает ему всего наилучшего в будущем и удачи в спортивной карьере», — сказано в сообщении неаполитанского клуба.
Кот-д′Ивуар – Норвегия. Холанд, Диоманде, Эдегор, Бонни и Серлот играют. Онлайн-трансляция
Диоманде об интересе «ПСЖ»: «У меня нет интернета, нет инстаграма, тиктока, я узнаю от вас об этом. Мой агент ведет переговоры с клубом, у меня никакой информации»
Тренер Парагвая о победе над Германией: «Они обучались в лучших академиях Европы, а мы пришли с красной земли, из семей, где родители многим жертвуют ради детей»