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Чемпион Европы Леонардо Спинаццола продлил контракт с «Наполи»

Чемпионат.com

Защитник Леонардо Спинаццола подписал новое соглашение с «Наполи». Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Чемпион Европы Леонардо Спинаццола продлил контракт с «Наполи»
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Срок действия нового трудового договора футболиста с неаполитанцами рассчитан до лета 2028 года. Защитник выступает за «адзурри» с лета 2024 года, пополнив состав команды в качестве свободного агента. К этому моменту в активе 33-летнего Спинаццолы 72 матча за «Наполи», в которых он забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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На протяжении карьеры Спинаццола также выступал за «Ювентус», «Рому» и ряд других команд, а со сборной Италии он становился чемпионом Европы.

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