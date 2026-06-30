Чемпион Европы Леонардо Спинаццола продлил контракт с «Наполи»

Защитник Леонардо Спинаццола подписал новое соглашение с «Наполи». Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Срок действия нового трудового договора футболиста с неаполитанцами рассчитан до лета 2028 года. Защитник выступает за «адзурри» с лета 2024 года, пополнив состав команды в качестве свободного агента. К этому моменту в активе 33-летнего Спинаццолы 72 матча за «Наполи», в которых он забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

На протяжении карьеры Спинаццола также выступал за «Ювентус», «Рому» и ряд других команд, а со сборной Италии он становился чемпионом Европы.