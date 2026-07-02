Тренер сборной России не понимает, зачем сравнивают Акинфеева и Сафонова

Тренер сборной России по футболу Юрий Никифоров в интервью «Матч ТВ» признался, что не понимает, когда голкипера французского «Пари Сен‑Жермен» Матвея Сафонова сравнивают с вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым.

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Акинфеев с начала карьеры выступает за ЦСКА, вместе с командой он стал шестикратным чемпионом России, восьмикратным обладателем Кубка страны, победителем Кубка УЕФА. Сафонов — воспитанник «Краснодара». Вместе с «ПСЖ» российский голкипер по два раза выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Франции.

— Понимаете людей, которые уже сейчас сравнивают Сафонова с Акинфеевым?

— Я бы вообще не сравнивал. Зачем их сравнивать? Это неправильно. Акинфеев провел великолепную карьеру в ЦСКА, да и вообще в российском футболе. Сафонов начинал здесь, достиг довольно неплохих результатов, начал играть за сборную, после чего поехал в «ПСЖ». Сафонов выиграл две Лиги чемпионов, а Игорь несколько раз стал чемпионом страны и обладателем Кубка УЕФА. Я не понимаю этих сравнений.

— Можно сказать, что Сафонов стал выдающимся вратарем для истории российского футбола?

— Выдающимся — наверное, нет, потому что Матвей только сейчас начал играть в основном составе большого клуба. Дай бог, чтобы это продолжалось не один сезон. Сафонов — вратарь очень хорошего уровня, что всем сейчас и доказал. Читая французскую прессу и наблюдая, как о нем там говорят, можно сказать, что он выдерживает и критику, и конкуренцию. Матвей доказывает, что в данной ситуации он лучший вратарь в «ПСЖ». Это означает, что у нас есть ребята, которые могут выдерживать такой уровень. Еще очень важно, что Сафонов быстро выучил французский язык, — сказал Никифоров «Матч ТВ».