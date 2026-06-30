Тренер ЦСКА Игдисамов — о трансферных слухах: «Не читайте по утрам советских газет»
Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что не стоит верить СМИ, читая слухи о возможных новичках московской команды.
Во вторник ЦСКА сыграл вничью с «Шинником» в товарищеском матче — 1:1.
— Какую позицию вы бы хотели усилить? Много информации в СМИ, может быть, вы читаете?
— Не читайте по утрам советских газет. Очень много слухов сейчас. Для начала нам надо посмотреть, кто в каком состоянии, и уже после этого принимать решения по усилениям. Понятно, что ведется определенная работа, про которую я пока вам рассказать не могу, — передает слова Игдисамова корреспондент «Матч ТВ».
Новый сезон РПЛ стартует 24 июля. ЦСКА в первом туре сыграет дома с «Балтикой».
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