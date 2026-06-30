СМИ: защитник «Зенита» Нино этим летом не вернётся в Бразилию

Защитник «Зенита» Нино этим летом не вернётся в Бразилию — ESPN
Защитник санкт-петербургского «Зенита» Нино этим летом не вернётся в чемпионат Бразилии. Об этом сообщает ESPN.
По данным источника, вопрос с переходом футболиста во «Флуминенсе» или «Палмейрас» больше не актуален. Сейчас у игрока есть два варианта продолжения карьеры — остаться в клубе с берегов Невы или перейти в чемпионат Испании.
Сообщается, что один из испанских клубов проявляет интерес к бразильцу, однако из-за текущей мировой обстановки этот трансфер будет непросто осуществить, испанская команда контактирует с УЕФА и другими организациями на тему вариантов совершения потенциальной сделки. Отмечается, что сам Нино готов перейти в чемпионат Испании.
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