"Васко да Гама" продлил аренду футболиста "Зенита" Ренана

Футболист Роберт Ренан, права на которого принадлежат петербургскому "Зениту", продолжит выступать за бразильский "Васко да Гама" на правах аренды. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.
Новое соглашение действует до конца 2026 года.
Ренану 22 года. "Васко да Гама" арендовал бразильца в июне 2025 года, за команду защитник провел 48 матчей, в которых забил 2 гола. В "Зенит" бразилец перешел в 2023 году, в составе петербургского клуба он стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны в 2023 году.
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