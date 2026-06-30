ПАОК объявил об уходе футболиста Оздоева

Российский полузащитник Магомед Оздоев покинул греческий футбольный клуб ПАОК. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Стороны не стали продлевать контракт.

"Нам было приятно провести вместе три года. Спасибо тебе, Магомед, за те яркие моменты, которые мы пережили вместе. Мы желаем тебе всего наилучшего", - говорится в сообщении.

Оздоеву 33 года. За ПАОК он выступал с лета 2023 года. На его счету 18 голов и 9 результативных передач в 141 матче в различных турнирах. В сезоне-2023/24 он помог команде выиграть чемпионат Греции.

По ходу карьеры Оздоев также выступал за турецкий "Фатих Карагюмрюк", московский "Локомотив", казанский "Рубин", грозненский "Ахмат" и петербургский "Зенит", вместе с которым стал четырехкратным чемпионом России, двукратным победителем Суперкубка России и один раз выиграл кубок страны. За сборную России футболист принял участие в 35 матчах, записав на свой счет 4 гола и 2 ассиста. В составе национальной команды Оздоев принимал участие в чемпионате Европы, которых проходил в 2021 году.