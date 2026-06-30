Отец Оздоева ответил на вопрос о будущем игрока после ухода из ПАОКа

Мустафа Оздоев, отец полузащитника Магомеда Оздоева, ответил на вопрос о будущем игрока после ухода из ПАОКа. Ранее греческий клуб объявил о завершении сотрудничества с футболистом.

«На мой взгляд, у Магомеда в ПАОКе всё сложилось неплохо. Если его всё устраивает, то и меня тоже. А он вроде доволен (смеётся). Не знаю, где теперь окажется Магомед. Когда какой-нибудь вариант свершится на 90%, он мне скажет. Но никаких советов я ему уже давно не даю, говорю: «Решай сам!» Не хочу лезть в эти вопросы. Когда ему исполнилось 24 года, я его в этом плане оставил», — сказал Мустафа Оздоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Магомед Оздоев выступал за ПАОК с августа 2023 года. За это время хавбек принял участие в 141 матче за «орлов», в которых забил 18 голов и отдал девять результативных передач. В составе этой команды футболист становился чемпионом Греции. В послужном списке игрока также есть «Зенит», «Рубин», «Локомотив» и другие клубы. Помимо этого, Оздоев играл за сборную России.