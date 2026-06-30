Сборные Бразилии и Норвегии встретятся в 1/8 финала ЧМ‑2026

На чемпионате мира по футболу 2026 года определилась вторая пара 1/8 финала, которую составили сборные Бразилии и Норвегии. Встреча пройдет 5 июля в Нью‑Джерси (США), начало матча — в 23:00 по московскому времени. В 1/16 финала бразильцы победили сборную Японии (2:1), а сборная Норвегии с таким же счетом переиграла команду Кот‑д’Ивуара. Ранее первой парой 1/8 финала стали команды Канады и Марокко. Телеканал «Матч ТВ» показывает матчи финальной стадии чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике. Матчи также доступны в приложении телеканала. ЧМ-2026: календарь, результаты, обзоры, статистика >>>