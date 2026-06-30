Сборные Бразилии и Норвегии встретятся в 1/8 финала ЧМ‑2026
На чемпионате мира по футболу 2026 года определилась вторая пара 1/8 финала, которую составили сборные Бразилии и Норвегии. Встреча пройдет 5 июля в Нью‑Джерси (США), начало матча — в 23:00 по московскому времени. В 1/16 финала бразильцы победили сборную Японии (2:1), а сборная Норвегии с таким же счетом переиграла команду Кот‑д’Ивуара. Ранее первой парой 1/8 финала стали команды Канады и Марокко. Телеканал «Матч ТВ» показывает матчи финальной стадии чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике. Матчи также доступны в приложении телеканала. ЧМ-2026: календарь, результаты, обзоры, статистика >>>
Ламин Ямаль: «Франция не сильнее Испании – они не обыграли нас на Евро. На ЧМ нет команды, которую невозможно победить»
Тренер Кот-д′Ивуара Фаэ об 1:2 с Норвегией: «Таков футбол, надо реализовывать моменты. К сожалению, в концовке пропустили. Мы сделали все возможное, этого оказалось недостаточно»
Холанд о 2:1 с Кот-д’Ивуаром и выходе в 1/8 финала ЧМ: «Я очень устал и не выдержал бы дополнительного времени – нужно было забивать. Приятно видеть, как много это значит для Норвегии»