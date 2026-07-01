Франция и Мексика — в 1/8 финала ЧМ. Главное к утру

Франция и Мексика — в 1/8 финала ЧМ, Серена Уильямс вылетела с Уимблдона. Главное к утру
Франция разгромила Швецию, а Мексика уверенно обыграла Эквадор в матчах 1/16 финала ЧМ-2026. Главное к утру — в нашей подборке.
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- Франция разгромила Швецию в матче 1/16 финала ЧМ-2026, Мбаппе оформил дубль.
- Сборная Мексики уверенно обыграла Эквадор и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026.
- Гол Холанда в концовке матча помог Норвегии обыграть Кот-д'Ивуар и выйти в 1/8 финала ЧМ.
- Результаты матчей 1/16 финала ЧМ по футболу 2026 на 30 июня 2026.
- Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу 2026 на 30 июня 2026: кто лидер, сколько мячей.
- Сетка плей-офф ЧМ-2026 после победы Франции. Известны три пары 1/8 финала.
- Мбаппе сравнялся с Месси в гонке бомбардиров ЧМ-2026.
- Мбаппе побил рекорд по количеству голов в истории плей-офф ЧМ.
- Холанд сравнялся с Мбаппе по количеству голов за сборную, потратив на 48 матчей меньше.
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