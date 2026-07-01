"Крылья Советов" объявили о переходе Макарова

Макаров перешел в "Крылья Советов", им интересовался "Рубин"
Полузащитник Денис Макаров продолжит игровую карьеру в "Крыльях Советов". Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.
Макаров заключил однолетний контракт с самарцами на правах свободного агента. 28-летним футболистом также интересовался казанский "Рубин".
Прошлый сезон российский полузащитник заканчивал в турецком "Кайсериспоре", где сыграл 13 матчей и не отметился результативными действиями. Ранее Макаров уже выступал за "Рубин" с 2020 по 2021 год, откуда затем был продан в московское "Динамо".
В марте футболист сообщал, что казанский клуб вел с ним переговоры еще в зимнее трансферное окно.
Петров о паузах на водопой: «Пусть фанаты сначала побегают под солнцем в 30-градусную жару, и потом пусть не жалуются. В РПЛ и по 5 минут можно было бы сделать»
Олисе уступает лишь Пеле по ассистам за один ЧМ (5). У бразильца было 6 в 1970 году
Глава РФС Дюков об участии в отборе на ЧМ-2030: «Шансы России очень даже высокие»