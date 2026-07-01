"Крылья Советов" объявили о переходе Макарова

Полузащитник Денис Макаров продолжит игровую карьеру в "Крыльях Советов". Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

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Макаров заключил однолетний контракт с самарцами на правах свободного агента. 28-летним футболистом также интересовался казанский "Рубин".

Прошлый сезон российский полузащитник заканчивал в турецком "Кайсериспоре", где сыграл 13 матчей и не отметился результативными действиями. Ранее Макаров уже выступал за "Рубин" с 2020 по 2021 год, откуда затем был продан в московское "Динамо".

В марте футболист сообщал, что казанский клуб вел с ним переговоры еще в зимнее трансферное окно.