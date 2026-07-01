"Крылья Советов" проиграли "Соколу"

"Крылья Советов" уступили в товарищеском матче "Соколу"
"Сокол" переиграл "Крылья Советов" (3:2).
В составе самарской команды забитыми мячами отличились защитник Доминик Ороз и форвард Чинеду Джеффри.
Следующая контрольная игра самарцев состоится 4 июля со "Спартаком".
Товарищеские матчи
Голы: Ороз, 14, Джеффри, 68 - Малахов, 17, Шилёнок, 61, Руденко, 88.
"Крылья Советов": Песьяков, Фернандес, Божин, Ороз, Печенин, Рассказов (Макаров, 27), Витюгов, Бабкин, Баньяц, Олейников, Шитов.
2 тайм: Фролов, Лепский, Чернов, Исаев, Иванисеня, Столбов, Бобер, Рахманович (Костанца, 70), Маликов (Ашкалов, 80), Марин, Джеффри.
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