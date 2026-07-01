«Динамо» Мх арендовало игрока «Рубина»

Махачкалинское "Динамо" арендовало полузащитника "Рубина"
Дагестанский клуб представил новичка.
"Динамо" арендовало Марата Апшацева у "Рубина", сообщает пресс-служба махачкалинского клуба. Соглашение об аренде 25-летнего полузащитника рассчитано до конца сезона-2026/2027 и предусматривает возможность выкупа игрока.
Апшацев является воспитанником кабардино-балкарского футбола. В составе казанской команды опорный хавбек провел 64 матча, в которых забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу, а также получил 10 желтых и одну красную карточку.
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