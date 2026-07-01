$78.2789.27

Махачкалинское "Динамо" арендовало полузащитника "Рубина"

Rusfootballиещё 3

Дагестанский клуб представил новичка.

«Динамо» Мх арендовало игрока «Рубина»
© ФК "Динамо" Махачкала

"Динамо" арендовало Марата Апшацева у "Рубина", сообщает пресс-служба махачкалинского клуба. Соглашение об аренде 25-летнего полузащитника рассчитано до конца сезона-2026/2027 и предусматривает возможность выкупа игрока. 

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

Апшацев является воспитанником кабардино-балкарского футбола. В составе казанской команды опорный хавбек провел 64 матча, в которых забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу, а также получил 10 желтых и одну красную карточку.

Rusfootball: главные новости
Спортс: главные новости