«Барселона» продлила контракт с защитником

«Барса» и Кристенсен продлили контракт до 2028 года
30-летний защитник Андреас Кристенсен заключил новый двухлетний контракт с «Барселоной».
Сообщалось, что соглашение предусматривает более низкую заработную плату, чем та, которая была у датчанина ранее.
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«Барселона» и Андреас Кристенсен достигли соглашения о продлении контракта. Датский защитник останется в клубе до 30 июня 2028 года. Следующий сезон станет для Кристенсена пятым в составе «Барселоны» после перехода из «Челси» летом 2022 года. С момента прихода в клуб датчанин стал ценным членом команды благодаря своему тактическому чутью, опыту и умению работать с мячом. Клуб и игрок официально оформят соглашение в ближайшее время в офисе клуба. За четыре сезона в клубе он провел в общей сложности 98 официальных матчей за «Барселону»: 71 в чемпионате, 15 в Лиге чемпионов, 2 в Лиге Европы, 6 в Кубке Испании и 4 в Суперкубке Испании. За это время он также выиграл три титула Ла Лиги, Кубок Испании и три Суперкубка Испании. Сезон-2025/26 был омрачен травмами: датчанин получил серьезную травму колена, из-за которой выбыл почти на шесть месяцев. Кристенсен вернулся в конце сезона, сыграв в заключительном матче чемпионата на выезде против «Валенсии» в конце мая. Продление контракта означает, что «Барса» сохранит игрока с ценным международным опытом, и теперь, полностью восстановившись, Кристенсен сможет привнести свое лидерство и талант в оборону «Барселоны» в предстоящих сезонах», – говорится в сообщении каталонского клуба.
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