Эксперт оценил интерес «Спартака» к воспитаннику «Зенита»

Известный футбольный блогер и журналист Михаил Борзыкин оценил интерес «Спартака» к Александру Дегтееву. 21-летний голкипер выступает за «Сочи». Он является воспитанником «Зенита». Красно-белые предлагают за вратаря 1 млн евро.

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Борзыкин поддержал потенциальный трансфер. Он считает, что увеличение конкуренции не помешает красно-белым.