Эксперт оценил интерес «Спартака» к воспитаннику «Зенита»: «Движуху полностью поддерживаю»
Известный футбольный блогер и журналист Михаил Борзыкин оценил интерес «Спартака» к Александру Дегтееву. 21-летний голкипер выступает за «Сочи». Он является воспитанником «Зенита». Красно-белые предлагают за вратаря 1 млн евро.
Борзыкин поддержал потенциальный трансфер. Он считает, что увеличение конкуренции не помешает красно-белым.
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«Движуху вокруг Дегтева полностью поддерживаю. Пусть у Спартака будет три с половиной вратаря. Кто из них сильнее, должны определить честная спортивная конкуренция и незамыленный взгляд тренера (желательно без подсказок Реброва). Но пока только переговоры. Это еще не точка», - написал Борзыкин в своих соцсетях.
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