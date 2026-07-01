Полиция обыскала штаб-квартиру Немецкого футбольного союза

Полиция Германии провела обыски в штаб-квартире Немецкого футбольного союза во Франкфурте-на-Майне. Следственные действия прошли 1 июля в рамках расследования о возможной коррупции при организации чемпионата Европы 2024 года. В операции участвовали 150 следователей, сообщает Bild.

Обыски также прошли и в администрациях девяти городов, принимавших турнир: Гельзенкирхена, Дортмунда, Дюссельдорфа, Кёльна, Гамбурга, Берлина, Франкфурта-на-Майне, Штутгарта и Мюнхена. Проверке подверглась и компания Euro 2024 GmbH, созданная для проведения Евро.

По данным издания, расследование ведётся в отношении двух человек, подозреваемых в незаконном распространении билетов на матчи и получении услуг, связанных с приглашениями. Сумма предполагаемой взятки составила около € 2400.