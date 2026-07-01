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"Это очень хороший клуб с большой историей". Новичок "Ростова" прокомментировал свой переход

Rusfootball

Пресс-служба "Ростова" опубликовала видеообращение новичка команды Игора Ногейры.

Новичок "Ростова" прокомментировал свой переход
© Rusfootball
"Я очень рад подписанию контракта с "Ростовом". Надеюсь, сезон будет успешным. Я изучал немного о "Ростове": это очень хороший клуб с большой историей в России, а также в Бразилии и в других странах люди знают о "Ростове". Я счастлив находиться тут, потому что это очень хороший клуб. Привет, я Ногейра! Увидимся на "Ростов Арене", - сказал футболист.
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Ранее "Ростов" официально сообщил о подписании контракта с бразильским защитником Игором Ногейрой. Сстороны заключили соглашение на два года.

Последним клубом в профессиональной карьере 31-летнего игрока был "Сабах", за который он выступал с 2024 года и покинул этим летом в связи с окончанием срока контракта. В составе азербайджанской команды футболист провел 62 матча во всех турнирах и записал на свой счет четыре забитых мяча.

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