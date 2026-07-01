Выяснилось, сколько хочет зарабатывать Воробьев в случае перехода в «Спартак»

Воробьев хочет зарабатывать 2 млн евро за год в случае перехода в «Спартак» (Metaratings)
Стал известен размер зарплаты, которую Дмитрий Воробьев хотел бы получать в «Спартаке».
Ранее сообщалось, что красно-белые ведут переговоры с нападающим «Локомотива».
По информации Metaratings.ru, форвард хотел бы зарабатывать около 2 млн евро в год без учета бонусов в случае перехода в «Спартак».
В прошлом сезоне Мир РПЛ Воробьев провел 26 матчей, забил 10 голов и отдал 4 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.
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