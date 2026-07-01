Выяснилось, сколько хочет зарабатывать Воробьев в случае перехода в «Спартак»

Стал известен размер зарплаты, которую Дмитрий Воробьев хотел бы получать в «Спартаке».

© Sports.ru

Ранее сообщалось, что красно-белые ведут переговоры с нападающим «Локомотива».

По информации Metaratings.ru, форвард хотел бы зарабатывать около 2 млн евро в год без учета бонусов в случае перехода в «Спартак».

В прошлом сезоне Мир РПЛ Воробьев провел 26 матчей, забил 10 голов и отдал 4 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.