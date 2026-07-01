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За сутки из "Текстильщика" ушел президент, главный тренер, капитан команды и шесть игроков

Rusfootball

Клуб покинули уже 9 человек.

За сутки из "Текстильщика" ушли девять человек
© Rusfootball

Вчера, 30 июня, пресс-служба "Текстильщика" сообщила об уходе Сергея Чеснокова, который занимал пост президента клуба последние 4,5 года.

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Также команду покинул капитан команды Владимир Азаров, полузащитники Муслим Бамматгереев, Максим Поляков и Владислав Тюрин, защитники Матвей Ужгин и Илья Клементьев, нападающий Дмитрий Усов.

Сегодня, 1 июля, клуб из Иваново объявил об уходе главного тренера команды Дмитрия Кириченко, который вывел "Текстильщик" в Первую лигу.

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